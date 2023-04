Março foi o segundo mês mais quente de sempre

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

A par de 2017, 2019 e 2020, o mês de março de 2023 foi, a nível global, o segundo mais quente de sempre. A informação foi avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Na Europa a o valor médio da temperatura média do ar foi 0.86 °C acima do valor médio de 1991-2020. Verificaram-se condições mais quentes do que a média no sul e centro da Europa, principalmente no sudoeste da Rússia; por outro lado na maior parte do norte da Europa verificaram-se condições mais frias que o normal", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

Relativamente à precipitação no continente europeu, "verificaram-se condições mais húmidas do que a média numa faixa oeste-nordeste entre a Irlanda, Reino Unido e França até o oeste da Rússia, assim como em partes da Turquia".

"Por outro lado verificaram-se condições mais secas do que a média na maior parte da Península Ibérica, nalguns locais dos Alpes, em partes da Europa Central, nos Balcãs orientais e na costa noroeste do Mar Cáspio. De salientar as condições mais secas com temperaturas elevadas e ventos fortes em Espanha, que contribuíram para a ocorrência de incêndios florestais de intensidade invulgar e fora de época", indica o IPMA.

Em Portugal continental, o mês de março foi "quente" e "seco".

"No mês de março, o valor médio da temperatura média do ar [em Portugal continental], 13.12 °C, foi superior ao valor normal entre 1971-2000, com uma anomalia de +1.21 °C, sendo o 12.º mais alto desde 1931 (mais alto 1997, 15.97 °C). O valor médio da temperatura máxima do ar, 18.84 °C, foi 1.84 °C superior ao valor normal, sendo o 11.º valor mais alto desde 1931 (mais alto em 1997, 23.31 °C). O valor médio da temperatura mínima, 7.40 °C, foi 0.57 °C superior ao valor normal", explica a nota.

Nos primeiros dias do mês, verificaram-se valores de temperatura do ar "inferiores ao normal", em especial no que toca à temperatura mínima. Contudo, a partir do dia 5 de março, observou-se uma "subida da temperatura". O IPMA destaca os períodos de 7 a 11 e de 29 a 31 de março naquilo que diz respeito à temperatura mínima e os períodos de 15, 16 e 27 a 30 do mesmo mês relativamente à temperatura máxima do ar.

"Em relação à precipitação, o mês de março foi seco, com um total de precipitação 47.9 mm que corresponde a 78% do valor normal. Durante o mês ocorreram valores de precipitação mais significativos na primeira quinzena do mês e em especial na região Litoral Norte e Centro. De acordo com o índice de seca PDSI, verificou-se aumento da área em seca meteorológica e da sua intensidade na região Sul; destacam-se os distritos de Setúbal e Beja e alguns locais do sotavento Algarvio que se encontram na classe de seca severa; a 31 de março 48 % do território encontrava-se em seca meteorológica", sublinha ainda o IPMA.