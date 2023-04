Marido de ex-primeira ministra detido em investigação a finanças do Partido Nacional Escocês

Nicola Sturgeon com o marido, Peter Murrell © Robert Perry/AFP

Por Carolina Rico 05 Abril, 2023 • 10:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O marido da ex-primeira ministra da Escócia Nicola Sturgeon foi detido esta quarta-feira no decorrer de uma investigação sobre as finanças do Partido Nacional Escocês, do qual é ex-presidente executivo.

Segundo avança o jornal The Guardian, Peter Murrell foi "detido enquanto suspeito", está sob custódia e vai ser submetido a interrogatório policia.

A Polícia Nacional Escocesa levou a cabo esta quarta-feira várias buscas domiciliárias, depois de queixas de que o Partido Nacional Escocês usou 600 mil libras (cerca de 684 mil euros) provenientes de donativos - que se desativavam à campanha e a promover um segundo referendo à independência do país - para custear as despesas quotidianas do partido.

Imagens divulgadas pela imprensa britânica mostram carros da polícia à porta da casa de Peter Murrell e Nicola Sturgeon e fitas em redor para limitar o acesso.

Um porta-voz do partido disse estar a colaborar com a investigação da Polícia Escocesa, mas recusou comentar sobre a detenção do antigo dirigente.

A detenção ocorre pouco tempo depois de, em março, Nicola Sturgeon ter deixado a liderança do Partido Nacional Escocês após oito anos, e da sua demissão como chefe do governo autónomo da Escócia, invocando o "impacto físico e mental" sofrido nos últimos anos. Peter Murrell também deixou, na mesma altura, o cargo de ex-presidente executivo do partido.