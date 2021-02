Marido de rainha Isabel II hospitalizado 

Filipe Mountbatten, Duque de Edimburgo e marido da rainha Isabel II © Andy Rain/EPA

Filipe Mountbatten, Duque de Edimburgo e marido da rainha Isabel II, foi hospitalizado "por precaução" depois de uma indisposição, avança o Palácio de Buckingham esta quarta-feira.

"O Duque de Edimburgo, sua alteza real, foi internado no Hospital Rei Eduardo VII, em Londres, na terça-feira à noite", pode ler-se no comunicado do Palácio de Buckingham.

Um porta-voz do palácio, citado pela Sky News, afirmou que o membro da realeza britânica, de 99 anos, "deve permanecer no hospital alguns dias para observação e descanso".

Já uma fonte da família real revelou, ao mesmo site noticioso, que Filipe não tem qualquer sintoma relacionado com Covid-19 e entrou no hospital, sem ajuda, na terça-feira à noite. Deslocou-se até à unidade hospitalar de carro e não foi internado de urgência.

"A hospitalização do Duque é uma medida de precaução, por recomendação do médico da sua alteza real, depois de se sentir mal", acrescentou a mesma fonte.

O Duque de Edimburgo reformou-se em 2017 e raramente aparece em público. Durante o confinamento tem estado com a rainha Isabel II no Castelo de Windsor, com um grupo restrito de empregados para reduzir o risco de transmissão de Covid-19.



Há cerca de uma semana foi divulgado que ambos receberam as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 em janeiro, juntamente com o restante grupo prioritário de maiores de 85 anos.