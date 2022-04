Marine Le Pen já votou na segunda volta das presidenciais

Marine Le Pen © Ian Langsdon/EPA

A candidata da extrema-direita Marine Le Pen votou este domingo na segunda volta das eleições presidenciais francesas, nas quais enfrenta o liberal e atual chefe de Estado, Emmanuel Macron.

Le Pen votou pouco depois das 11h10 (10h10 em Portugal) no seu círculo eleitoral, em Hénin Beaumont, uma pequena cidade perto da fronteira belga, no norte do país.

A acompanhar a líder de extrema-direita esteve o autarca de Hénin Beaumont, Steeve Briois, que pertence ao mesmo partido de Le Pen, o Rassemblement Nacional (RN ou Reagrupamento Nacional, em português).

Durante os minutos que antecederam a sua chegada à assembleia de voto, a candidata cumprimentou as pessoas com que se ia cruzando na rua.

Le Pen deverá agora almoçar com Brióis em Hénin Beaumont e, à tarde, viajará para Paris, dirigindo-se primeiro a casa e, depois, para a sua sede de campanha, onde aguardará os resultados. Em caso de vitória, a celebração acontecerá na Praça da Concórdia, junto à avenida dos Campos Elísios.

Nenhuma sondagem dá a vitória a Marine Le Pen na segunda volta das eleições presidenciais francesas. As últimas projeções, divulgadas na sexta-feira, no último dia de campanha, colocavam-na entre seis e 14 pontos abaixo de Emmanuel Macron.

Ainda assim, esta diferença está longe da registada nas anteriores presidenciais de 2017, em que a líder da extrema-direita sofreu uma derrota esmagadora, com 33,90% dos votos, contra 66,10% de Macron.

O líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, que ficou em terceiro lugar na primeira volta, no passado dia 10, com 21,95% dos votos, votou em Marselha pouco antes das 10:45 da manhã.

Em quem vão votar os eleitores de Mélenchon -- que, por menos de meio milhão de votos (obteve 7,7 milhões), não passou à segunda volta - é uma das questões centrais para o resultado destas eleições, que será conhecido imediatamente após o fecho das últimas assembleias de voto, pelas 20:00, hora local.

Uma das primeiras personalidades políticas a votar foi o conservador Édouard Philippe, que foi primeiro-ministro de Macron entre maio de 2017 e o verão de 2020. Philippe votou pouco depois das 8:10 locais, na cidade de Le Havre, onde é autarca.

Na primeira volta das presidenciais, Macron obteve 27,85% dos votos, contra os 23,15% da sua rival.