Marinha francesa resgata 41 migrantes no Canal da Mancha

© Ben Stansall/AFP (arquivo)

Os serviços franceses resgataram esta quinta-feira no Canal da Mancha, em diferentes operações, 41 migrantes que tentavam chegar de forma clandestina à costa de Inglaterra.

A primeira aconteceu de manhã, quando o navio patrulha da Marinha francesa Pluvier se encontrava frente ao porto de Boulogne sur Mer e foram avistadas várias pessoas na água, indicou, em comunicado, a Capitania Marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte.

Os marinheiros subiram a bordo do Pluvier 28 pessoas e, para comprovar que não tinha ficado ninguém na água, um helicóptero sobrevoou a zona.

Todos os migrantes, sobre cuja nacionalidade não foram fornecidos detalhes, foram conduzidos ao porto de Boulogne sur Mer. Quatro pessoas estavam em estado de hipotermia.

O segundo resgate, após a receção de um aviso sobre uma embarcação em perigo, foi realizado por outro navio da Marinha francesa, o Loire, que socorreu 13 pessoas e as levou ao porto de Calais, onde receberam assistência médica e ficaram à guarda da Polícia do Ar e das Fronteiras (PAF).

A Capitania Marítima recordou, em comunicado, que o Canal da Mancha é uma área marítima particularmente perigosa para quem tenta atravessá-la, com um intenso tráfego de barcos comerciais (cerca de 400 por dia) e com condições meteorológicas frequentemente difíceis, já que há 120 dias no ano com ventos de força 7.