Ucrânia não quer Mário Machado a combater. "Ausência de condenação por crimes" é imprescindível

© Vasco Neves

Por David Alvito com Clara Maria Oliveira 23 Março, 2022 • 08:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sergii Malik, adido militar da embaixada ucraniana em França, garantiu, em declarações ao Diário de Notícias (DN), que Mário Machado "não pode ser aceite na legião internacional."

Um dos critérios chave para a aceitação de candidatos na Legião Internacional de Defesa Territorial das Forças Armadas da Ucrânia é, segundo o coronel ucraniano que se encontra em França (a representação diplomática em Lisboa não tem adido militar), "a ausência de condenação por crimes, comprovada através do registo criminal".

Ouça a reportagem de David Alvito 00:00 00:00

Porém, o militante nazi foi condenado a mais de 10 anos de prisão por vários crimes, como discriminação racial e posse de arma proibida. Mais recentemente, em novembro, foi de novo detido e sujeito a apresentações quinzenais junto das autoridades, medida levantada pelo tribunal criminal de Lisboa para ir prestar ajuda humanitária e, se for preciso, combater em território ucraniano.

Sergii Malyk garantiu ao DN, primeiro por telefone e, depois por e-mail, que Mário Machado "não pode juntar-se a milícia nenhuma". Além disso, também assegurou que o nome do português vai ser transmitido a todos os serviços do país: "Se sabem de pessoas deste tipo que queiram ir para a Ucrânia digam. Não queremos indivíduos deste género no nosso país."

Ainda assim, e depois da pergunta do jornal sobre o que o país está a fazer para impedir que criminosos e extremistas tenham acesso a armas, o coronel não respondeu.

Mário Machado foi autorizado a combater para o território ucraniano sem ter de cumprir as apresentações quinzenais numa esquadra, após uma decisão da juíza Catarina Vaz Pires, explicada pela "situação humanitária vivida na Ucrânia".

Ainda assim, o Ministério Público confirmou esta semana à TSF que irá recorrer da decisão.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA