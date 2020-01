"Marree Man." NASA divulga fotografia de geoglifo mistério na Austrália

Várias teorias têm surgido ao longo dos anos quanto à autoria do geoglifo © EPA

"Homem de Marree" [Marree Man] é um desenho gravado na terra em solo australiano. Desde que foi detetado por um piloto, em 1998, o geoglifo tem gerado mistério e especulação, mas a NASA acaba de divulgar uma fotografia da inscrição situada no sul da Austrália.

Tem 3,5 metros quilómetros de comprimento e é visível do espaço. Não é conhecida a autoria deste desenho com a figura de um homem, nem com que intuito esta obra foi deixada no local.

Em 2016, refere a CNN , os contornos do desenho foram reforçados por uma comunidade de uma cidade a 60 quilómetros do lugar, para que a erosão não apagasse as suas linhas.

Várias teorias têm surgido ao longo dos anos quanto à autoria do geoglifo. Acredita-se que tenha sido idealizado por um artista profissional, mas as hipóteses divergem no que diz respeito à nacionalidade do autor. De Alice Springs (Austrália) ou dos EUA, o artista fez nascer uma obra misteriosa que pode vir a tornar-se verde, já que o grupo de pessoas que reforçou os limites do desenho criou sulcos de vento, projetados para capturar a água e incentivar o crescimento da vegetação.

A imagem divulgada pela NASA data de 22 de junho de 2019.