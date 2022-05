Marrocos aboliu obrigatoriedade de apresentar teste negativo à Covid para entrar no país

© Abir Sultan/EPA (arquivo)

Por Lusa 18 Maio, 2022 • 06:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marrocos aboliu a obrigatoriedade de apresentar um teste negativo à Covid-19 para entrar no seu território, visando promover o regresso de turistas estrangeiros e apoiar um setor vital para a economia nacional, anunciou na terça-feira o Governo.

Segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, a decisão, que tem efeito imediato, teve em conta a melhoria da situação epidemiológica no país.

O Governo de Aziz Akkanouch estava sob pressão de profissionais do setor do turismo para salvar a temporada e reavivar um setor devastado por dois anos de pandemia, refere a agência de notícias francesa AFP.

"Estamos muito contentes. É uma decisão que já deveria ter sido tomada, mas o principal é que já foi", disse à AFP o presidente da Federação Nacional da Hotelaria (FNIH), Lahcen Zelmat.

Para Lahcen Zelmat, esta medida "vai incentivar os marroquinos que vivem no estrangeiro a regressarem ao país nas férias de verão, bem como turistas estrangeiros".

Contudo, vai continuar a ser obrigatória a apresentação do certificado de vacinação contra a Covid-19 para entrar no país.

A reabertura do espaço aéreo de Marrocos em 7 de fevereiro foi acompanhada de restrições: Apresentar obrigatoriamente um certificado de vacinação e um teste PCR com resultado negativo, realizado menos de 48h antes do embarque.

À chegada aos aeroportos, os viajantes eram submetidos a um teste de antigénio e eram foram realizados testes PCR aleatórios aos passageiros, com os resultados a serem-lhe enviados posteriormente

Estas medidas foram consideradas "demasiado restritivas" por operadores turísticos e hoteleiros.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19