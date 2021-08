Máscara a partir dos 6 anos e distância social no regresso às aulas em Espanha

O uso de máscara permanecerá obrigatório a partir dos seis anos © Ana Escolar/EPA

Máscara obrigatória a partir dos seis anos, distância social de 1,2 metros entre as mesas e um limite de aulas presenciais. Estas são algumas das medidas que o Ministério da Educação espanhol anunciou, esta quarta-feira, para o regresso às aulas. O objetivo é "não baixar a guarda" contra a pandemia.

Depois de "um ano difícil", a ministra da Educação, Pilar Alegría, alertou numa conferência de imprensa que a crise de saúde não acabou e que é preciso manter "máxima prudência". A ministra explicou que para poder "apostar no máximo de presenças" nas aulas, o uso de máscara permanecerá obrigatório a partir dos seis anos. Medida que já está em vigor há um ano.

A par do uso de máscara é aconselhada a lavagem regular das mãos e a ventilação das salas. E é mesmo dentro das salas de aula que se vê uma pequena mudança: a distância entre as mesas dos alunos será reduzida de 1,5 metros para 1,2 metros, anunciou a ministra, embora sejam as autoridades de saúde de cada região a ter a última palavra.

Atualmente, 61% dos jovens entre os 12 e os 17 anos em Espanha receberam pelo menos uma dose de alguma das vacinas contra a Covid-19, enquanto 16% estão totalmente vacinados.

