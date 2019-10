"Massacre" em Kerbala. Polícia dispara sobre manifestantes que desafiam recolher obrigatório

© Alaa Al-Marjani/Reuters

Pelo menos 17 pessoas morreram e 865 ficaram feridas na última noite de protestos contra o Governo em Kerbala, no Iraque, cidade santa para os xiitas.

Segundo a Reuters, polícia disparou contra os manifestantes que desafiaram a ordem de recolher obrigatório, em vigor entre a meia-noite e as seis da manhã, hora local.

"O que está a acontecer em Kerbala é um verdadeiro massacre", escreve um iraquiano ao partilhar um vídeo da noite de protestos no Twitter.

Também na capital, Bagdad, os iraquianos desafiaram o recolher obrigatório e saíram às ruas em protesto, provocando engarrafamentos nas estradas ao som de buzinas e palavras de ordem.

Esta segunda-feira centenas manifestantes, muitos deles estudantes, continuavam a ocupar a Praça de Tahrir naquela que foi a quinta noite consecutiva de protestos.

As ações de contestação para exigir a destituição do Governo começaram no início do mês, quando se assinalou o primeiro ano do novo executivo iraquiano.

De 1 a 6 de outubro houve 157 mortos, quase todos manifestantes e após uma interrupção de 18 dias, por ocasião de uma importante peregrinação xiita, os manifestantes voltaram à rua. Desde a última na quinta-feira à noite já se somam 82 mortos.