Mau funcionamento de comporta na base dos problemas no rio Sena

Pela terceira vez não se realizou um evento-teste para os Jogos Olímpicos de 2024 no rio Sena © DR

Por Lusa 22 Agosto, 2023 • 22:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A má qualidade da água no rio Sena, em Paris, que levou sábado e domingo ao cancelamento de um evento-teste para os Jogos Olímpicos de 2024, terá sido devido ao "mau funcionamento de uma comporta".

Relacionados Qualidade da água do Sena cancela treinos para evento teste de natação para Paris 2024

A explicação é dada esta terça-feira pela câmara municipal da capital francesa, a confirmar uma notícia avançada pelo jornal Canard Enchaîné: "nesta fase, a hipótese privilegiada é a de mau funcionamento de uma comporta da rede de saneamento, ao nível da ponte Tolbiac", refere a autarquia.

"As investigações prosseguem para compreender a sucessão dos acontecimentos e determinar medidas a tomar para garantir a perfeita qualidade da água para a realização das provas em 2024", prossegue a câmara municipal parisiense. "É lamentável, mas é uma situação que vamos melhor avaliar no futuro", disse à agência France Presse o adjunto camarário para os Jogos Olímpicos e Desporto, Pierre Rabadan.

No Sena, foram encontrados valores acima do limite da bactéria Escherichia Coli (E.coli), o que provocou pela terceira vez a não realização de um evento-teste, agora o segmento de natação do triatlo, depois de já terem sido suspensas provas de águas abertas, há três semanas, então devido às chuvadas e trovoada.

A possibilidade de chuvas abundantes em Paris2024 está a ser seriamente encarada e várias obras estão a decorrer para minimizar esses riscos.

Ainda não há 'plano B' para nadar noutro local, que não o Sena, no triatlo e águas abertas dos Jogos Olímpicos.

Nos planos franceses, poderá haver a partir de 2025 banhos no rio parisiense, mais de 100 anos depois de ter sido interdito o banho no Sena (em 1923).