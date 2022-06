Chuva forte na Guatemala causa pelo menos 15 mortos e afeta meio milhão de pessoas

© Edwin Bercian/EPA

Pelo menos 15 pessoas morreram e sete ficaram feridas em deslizamentos de terra causados por fortes chuvas desde o início de maio na Guatemala, e 500.000 pessoas foram afetadas pelas tempestades.

Entre as 15 pessoas que morreram estavam uma mulher e os seus seis filhos, assim como três irmãos menores em duas aldeias indígenas, disseram esta segunda-feira os responsáveis da proteção civil da Guatemala.

As chuvas e ventos fortes provocaram deslizamentos de terra, inundações, o colapso de infraestruturas e destruição em grande parte do país centro-americano.

Quase um milhar de casas foram danificadas, assim como oito escolas, mais de 80 estradas e sete pontes, três das quais foram completamente destruídas.

As áreas mais afetadas são as que têm uma população predominantemente indígena, que são as mais vulneráveis a catástrofes naturais. Cerca de 60% dos 17 milhões de habitantes da Guatemala vivem na pobreza.

Em 2021, as chuvas causaram a morte a 35 pessoas e três desaparecidos, 17 feridos e cerca de 1,5 milhões de pessoas afetadas.

A estação chuvosa, que decorre de maio a novembro, resulta na morte de centenas de pessoas todos os anos na América Central, uma das regiões mais vulneráveis às alterações climáticas.