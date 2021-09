Medalhista olímpico confessa-se culpado no ataque ao Capitólio dos EUA

Klete Keller © AFP

Um antigo nadador norte-americano e medalhista olímpico de ouro confessou-se culpado de uma acusação criminal no ataque de janeiro ao Capitólio em Washington onde morreram cinco pessoas.

Como parte de um acordo alcançado entre a sua defesa e os procuradores, Klete Keller admitiu a sua culpa numa das sete acusações contra o próprio durante uma audiência perante o Juiz Distrital dos EUA Richard Leon, do Distrito de Colúmbia, Washington.

Além disso, Keller concordou em cooperar com o Departamento de Justiça, incluindo testemunhar em outros julgamentos e possivelmente participar em atividades de aplicação da lei sob disfarce, em troca da retirada das outras acusações.

A acusação de obstrução de um processo oficial pode acarretar uma pena de prisão de 20 anos, mas as diretrizes de sentença preveem uma pena de 21 a 27 meses.

Keller, que ganhou duas medalhas de ouro e cinco medalhas no total durante as suas participações nos Jogos Olímpicos de Sydney, Atenas e Pequim, foi identificado por antigos companheiros de equipa e treinadores entre um grupo de apoiantes do agora ex-Presidente Donald Trump (2017-2021) que invadiu o Capitólio enquanto decorria uma sessão para certificar os resultados eleitorais de novembro de 2020.

O antigo nadador foi visto num vídeo colocado online vestindo um casaco com um emblema da equipa olímpica e o nome "Estados Unidos" impresso nas mangas e nas costas.