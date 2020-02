"Medem a temperatura e perguntam-me o que necessito." Voluntários fazem rastreios diários em Wuhan

João Pedrosa em Wuhan © Cortesia João Pedrosa

As áreas da província de Hubei exteriores a Wuhan, epicentro do surto do novo vírus corona, têm vindo a assistir à contínua diminuição do número diário de novos casos. Mantém-se assim a esperança de que as medidas de prevenção e controlo implementadas possam estar a ser eficientes. No entanto, devido à limitação de meios médicos e fornecimentos nessas áreas, as autoridades dizem que a situação ainda se mantém crítica.

Na passada segunda-feira, 17 de Fevereiro 2020, todos os portões dos bairros de Wuhan foram bloqueados. Só são permitidas entradas e saídas devidamente autorizadas. O mesmo foi decretado para prédios que se encontram fora dos bairros. Saídas de três em três dias são autorizadas a um único residente de cada habitação.

Também nesta segunda-feira foi implementado um plano de três dias para o rastreio e monitorização diário de todos habitantes de Wuhan. Voluntários das comunidades estão a fazer visitas porta-a-porta para tomar nota do número de residentes em cada lar, avaliar o seu estado de saúde e a perguntar se é necessário algum apoio.

Hoje já recebi a terceira visita diária desses voluntários, devidamente vestidos com equipamentos de proteção. Perguntaram-me quantas pessoas estavam comigo. Controlaram-me a temperatura e questionaram-me se necessitava de algo. Pediram-me o meu número de telefone e facilitaram-me um de emergência.

Com este rastreio e monitorização, procura-se saber, com todo detalhe, o número de pessoas que se encontra em Wuhan e onde estão, bem como o seu estado de saúde.

Infelizmente, e após esta monitorização, não ficarei muito surpreendido se amanhã ou depois seja notícia um aumento substancial de número de casos. Espero que tal não aconteça, pois será um sinal de que a situação pode estar a melhorar.

João Pedrosa, em Wuhan (19 de Fevereiro de 2020)

