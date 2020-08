Primeiro-ministro japonês vai renunciar ao cargo por razões de saúde, avançam media locais

Shinzo Abe © EPA

Por Lusa 28 Agosto, 2020 • 07:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, expressou a sua intenção de renunciar ao cargo, por razões de saúde, de acordo com a televisão japonesa NHK e outros media nipónicos.

O gabinete do primeiro-ministro do Japão disse que a informação não podia ser confirmada de imediato, mas indicou que Abe estava reunido com altos responsáveis na sede do partido.

As preocupações sobre o problema crónico de saúde de Abe voltaram à discussão pública desde o início do verão e intensificaram-se neste mês, quando deu entrada por duas vezes num hospital de Tóquio, para realizar exames não especificados.

Abe, em 2007, demitiu-se abruptamente, na primeira vez que ocupou o cargo, também devido a problemas de saúde, e lidera o Governo desde final de 2012, um recorde de longevidade para um primeiro-ministro japonês.