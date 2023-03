Médicos estão "otimistas". Papa Francisco "sereno" após "noite tranquila" no hospital

Papa Francisco © EPA

Após ter sido internado devido a uma infeção respiratória, o papa Francisco teve uma "noite tranquila" e "acordou de manhã cedo", como é habitual, adianta o jornal italiano Corriere della Sera, que cita uma fonte hospitalar, que acrescenta que o tratamento vai continuar nos próximos dias.

O La Repubblica escreve que o corpo médico está "muito otimista" e acredita que o papa poderá recuperar a tempo das celebrações do próximo domingo de Ramos.

O diário Corriere della Sera avança que na quarta-feira à noite o papa Francisco já se sentia melhor, "um pouco cansado, mas sereno", após um dia passado a realizar exames clínicos. O jornal diz que é provável que o papa celebre uma missa durante a manhã, numa das salas do hospital, à semelhança do que fez durante a anterior hospitalização em julho de 2021.

Na quarta-feira, o Vaticano anunciou que o Papa Francisco foi internado devido a uma infeção respiratória e que precisará de ficar "alguns dias" no hospital.

Esta informação surgiu após uma versão inicial do porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, indicando que Jorge Bergoglio, de 86 anos, seria internado no hospital Gemelli na quarta-feira à tarde para realizar "alguns exames previamente marcados", mas sem referir o motivo.

Outras fontes do Vaticano já tinham acrescentado que o Papa poderia passar alguns dias hospitalizado e que as suas audiências agendadas para quinta e sexta-feira haviam sido canceladas, mas que, no próximo domingo, tem prevista a missa de domingo de Ramos.

Expressando alívio, o seu gabinete já tinha divulgado que Francisco tinha feito uma Tomografia Axial Computorizada (TAC) ao tórax cujo resultado não se revelou preocupante.

O Papa removeu uma parte de um pulmão quando era jovem devido a uma infeção respiratória, o que explica a forma como fala, quase sussurrando.

Fontes médicas precisaram que os níveis de oxigénio no sangue do Papa estão bem e que este fez os exames necessários para excluir problemas de saúde mais graves.

Numa entrevista recente à agência de notícias norte-americana Associated Press, Francisco revelou que tinha voltado a sofrer de diverticulite, o problema que o levara a submeter-se, em 2021, a uma intervenção cirúrgica em que lhe foi retirada uma parte do cólon, mas que estava bem de saúde.

Desde então, o seu único problema de saúde visível era no joelho direito, obrigando-o a deslocar-se de cadeira de rodas, tendo em diversas ocasiões afirmado que não quer ser operado, devido à reação negativa que teve à anestesia na cirurgia de 2021.

Francisco afirmou já que poderá abdicar do cargo, como fez o seu antecessor, Bento XVI, se o seu estado de saúde o impedir de continuar a fazer o seu trabalho.

Nesse sentido, o Papa revelou, em dezembro de 2022, que assinou uma carta de demissão para ser usada caso ele fique incapacitado de desempenhar as suas funções por motivos de saúde.