Médicos sem Fronteiras resgatam 200 migrantes no Mediterrâneo

O navio "Geo Barents" da organização não-governamental (ONG) Médicos sem Fronteiras resgatou esta segunda-feira 200 migrantes em duas operações no Mediterrâneo central, informou a estrutura humanitária nas redes sociais.

"Esta manhã resgatámos cerca de 200 pessoas de duas embarcações em perigo. Todas estão agora a salvo e a bordo do nosso barco, enquanto estávamos à procura de outras embarcações. Logo depois do resgate vimos a guarda costeira da Líbia a navegar muito perto do 'Geo Barents'", contou a organização.

O "Geo Barents" encontra-se de novo no Mediterrâneo central, depois de na semana passada ter desembarcado 101 migrantes resgatados no porto de Augusta, na Sicília.

Na noite de domingo, o navio "Sea Watch 4", da organização humanitária alemã homónima, resgatou também 88 migrantes que se encontravam num bote insuflável no Mediterrâneo central, transportando agora 145 pessoas a bordo enquanto aguarda a autorização para desembarcar os migrantes num porto seguro.

"Agora temos 145 pessoas a bordo, que sem assistência teriam morrido afogadas ou regressado à Líbia ilegalmente", explicou a ONG alemã nas redes sociais.

O barco humanitário da organização já tinha realizado um primeiro resgate de 57 migrantes na passada quinta-feira.

No Mediterrâneo, navega também o navio "Sea Eye 4", igualmente ligado a uma organização alemã, com 34 migrantes resgatados de um porta-contentores após quatro dias no mar.

Nos últimos tempos, e perante a ausência de resposta por parte das autoridades de Malta aos pedidos dos navios de resgate humanitário, Itália tem assumido todo o fluxo de migrantes da rota central do Mediterrâneo, uma das rotas migratórias mais mortais, que sai da Líbia, Argélia e da Tunísia em direção aos territórios italiano e maltês.

Desde o início do ano, e segundo os dados oficiais atualizados, chegaram 11.521 migrantes às costas italianas, um valor que, no mesmo período do ano passado, se situava pelos 10.724.