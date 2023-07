Médicos Sem Fronteiras resgatam 51 migrantes em águas internacionais perto de Malta

© Carmelo Imbesi/EPA

A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) resgatou 51 migrantes, na segunda-feira, em águas internacionais perto de Malta.

"A nossa equipa, a bordo do GeoBarents, resgatou 51 pessoas, incluindo uma mulher e nove crianças, seis das quais não acompanhadas. Foram encontradas em perigo num barco de madeira sem condições de navegabilidade localizado em águas internacionais, na área de responsabilidade de busca e salvamento (SAR) de Malta", indicou a organização não-governamental (ONG), na rede social Twitter.

Todos estão em segurança e a receber cuidados, disse a ONG, acrescentando que a operação contou com o apoio aéreo da ONG Pilotos Voluntários, responsável pela observação aérea no Mediterrâneo central.

Em 2023, 1.724 migrantes, incluindo 63 menores, morreram ou desapareceram na rota do Mediterrâneo central, de acordo com os dados do projeto Migrantes Desaparecidos da Organização Internacional para as Migrações (OIM).