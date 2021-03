Medo e fúria perante a violência machista

© Reprodução parcial da capa da revista Guardian Weekly

Medo e fúria com uma foto de manifestantes e uma pessoa com megafone em ação... é a capa da revista Guardian Weekly que nos conta que a morte de Sarah Everard, em Londres desencadeou uma onda de raiva pelas vítimas da violência machista... há apelos à mudança até porque um inquérito da ONU Mulheres revela que quase todas as jovens raparigas já foram sexualmente intimidadas em locais públicos...

O norte-americano USA Today traz hoje na capa uma frase de uma enfermeira que em poucas palavras diz tudo sobre o que é trabalhar na linha da frente nesta pandemia... diz ela... "nunca ninguém foi treinado para tanta morte"... na notícia mais abaixo, "os trabalhadores das unidades de cuidados intensivos carregam um pesado fardo de luto e trauma"...

O presidente Macron, com mascara, enche a capa do diário francês Liberation que lhe chama "o mestre do tempo perdido"... polémica com a suspensão da AstraZeneca, taxa de incidência em alta... o Liberation pergunta se a aposta de Macron em não reconfinar ainda é viável?

No Liberation: vacinas, confinamento: Macron sob pressão.

A agência europeia do medicamento conclui amanhã a investigação sobre os casos de trombose, mas o El Periódico da Catalunha adianta que há um consenso científico a favor da vacina da AstraZeneca.

No diário espanhol ABC, a suspensão da vacina da AstraZeneca deixa 900 mil esoanhóis sem a segunda dose... e depois, a política: "Iglesias lança-se contra Ayuso e reabre a pugna com Sánchez"... Ayuso é a presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, dirigente do Partido Popular. O ABC diz que Iglésias quer impor a Ministra do Trabalho, Yolanda Diaz da Unidas Podemos como vice-presidente segunda - ou seja, número dois do governo - mas Pedro Sánchez sobe para essa função a ministra da economia e finanças, Calviño, para assegurar para os socialistas a coordenação económica do executivo espanhol...

O La Razón diz que Iglésias planeia continuar como deputado se não ganhar as eleições antecipadas em Madrid marcadas para 4 de maio.

O El País diz que o partido de Errejon, antigo número dois do Podemos, desbarata o plano de Iglésias de uma frente ampla de esquerda para Madrid. O partido, chamado, Más Madrid, rejeita a candidatura conjunta. Na primeira do El País ficamos também a saber que o passaporte imunitário europeu será gratuito, digital e bilingue. Ou seja, na língua de cada país e em inglês.

O La Libre da Bélgica diz que vamos a caminho de um verão sem festivais.

O Jornal O país, de Angola, diz que as chuvas provocam 4 mortos e 3 desaparecidos em Luanda.

No oriente, o Tribuna de Macau afirma que o dinheiro do jogo sobe para 264 milhões de patacas por dia... qualquer coisa como quase 28 milhões de euros... por dia.