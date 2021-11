Meia tonelada de droga Captagon encontrada em carregamento de esparguete na Síria

Em julho de 2020, a Itália apreendeu um carregamento recorde de 14 toneladas de Captagon © Pixabay

Meia tonelada de droga psicoestimulante Captagon foi apreendida na Síria, depois de ter sido encontrada num carregamento de esparguete, adiantou quinta-feira o Exército, sem especificar o destino da carga que poderia deixar o país de forma clandestina.

"Os comprimidos com um peso de cerca de 525 quilogramas estavam escondidos em embalagens de esparguete", disse aquele ramo das Forças Armadas sírias, citado em comunicado.

De acordo com um porta-voz do Exército, as anfetaminas, destinadas a serem contrabandeadas para o estrangeiro, foram encontradas nos subúrbios de Damasco.

Em outubro, as autoridades sírias apreenderam e confiscaram 180 mil comprimidos de Captagon na capital da Síria, escondidas numa caixa de bolos. Também no mesmo mês, mais de quatro milhões de comprimidos foram confiscados de uma viatura na estrada que liga Damasco à província de Homs.

Segundo um relatório do centro de análise e investigação operacional, financiado pela União Europeia, "a exportações de Captagon da Síria atingiram um valor de mercado de pelo menos 3,46 mil milhões de dólares [cerca de 3,09 mil milhões de euros]" em 2020.

Em julho de 2020, a Itália apreendeu um carregamento recorde de 14 toneladas de Captagon (84 milhões de comprimidos) provenientes da Síria.

A Captagon é uma anfetamina retirada de uma antiga droga psicotrópica, de acordo com um relatório do Observatório Francês de Drogas e Toxicodependência (OFDT).

A anfetamina é produzida em particular no Líbano, mas também na Síria e no Iraque, tendo como destino final a Arábia Saudita.