Melania já aconselhou Donald Trump a aceitar a derrota

Donald e Melania Trump © Mandel Ngan/AFP

Por TSF 08 Novembro, 2020 • 19:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nos EUA, Melania Trump já aconselhou o marido a aceitar a derrota, revela uma fonte citada pela CNN. A televisão norte-americana já tinha adiantado que o mesmo conselho tinha sido dado a Donald Trump no sábado à noite pelo genro e principal conselheiro do Presidente, depois do discurso de vitória de Joe Biden.

No entanto, este domingo de manhã Trump mostrou não ter acatado os conselhos dos que lhe são próximos, já que voltou a falar em eleição roubada.

Entretanto, e depois de ouvir as notícias, Melania Trump recorreu ao Twitter para "pedir eleições justas". "Cada voto legal - não ilegal - deve ser contado. Devemos proteger nossa democracia com total transparência", escreveu a primeira-dama norte-americana.

O candidato democrata Joe Biden foi anunciado no sábado como vencedor das eleições presidenciais de 3 de novembro, segundo projeções dos media norte-americanos. Biden totaliza 290 "grandes eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente, Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos EUA está marcada para 20 de janeiro de 2021.