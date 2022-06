Mélenchon promete dar cidadania francesa a Assange se for primeiro-ministro

Assange está detido no Reino Unido © AFP

Por Lusa 17 Junho, 2022 • 22:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder da oposição de esquerda de França, Jean-Luc Mélenchon, afirmou esta sexta-feira que concederá a nacionalidade francesa a Julian Assange, se for nomeado primeiro-ministro.

O Governo britânico emitiu esta sexta-feira o decreto de extradição do jornalista e fundador da WikiLeaks - organização transnacional sem fins lucrativos sediada na Suécia que denuncia, no seu portal da Internet, informação secreta sobre a atuação de Governos e empresas -- para os Estados Unidos, onde é judicialmente perseguido por uma fuga maciça de documentos confidenciais.

"Se eu for primeiro-ministro na segunda-feira, o senhor Julian Assange -- que julgo que fez o pedido -- será naturalizado francês e nós pediremos que ele seja transferido para França", declarou o líder da aliança de esquerda NUPES (Nova União Popular Ecologista e Social) numa conferência de imprensa em Paris, no último dia da campanha para a segunda volta das eleições legislativas do próximo domingo.

A aliança NUPES, que reúne socialistas, comunistas, ecologistas e o movimento de esquerda radical de Mélenchon, A França Insubmissa (LFI), obteve quase um empate com a coligação Ensemble! do Presidente da República, Emmanuel Macron, na primeira volta das legislativas.

Jean-Luc Mélenchon, que não é candidato, reivindica o cargo de chefe do Governo em caso de vitória no escrutínio de domingo.

Julian Assange, australiano de 50 anos, é procurado pela Justiça dos Estados Unidos, que quer julgá-lo pela divulgação, a partir de 2010, de mais de 700.000 documentos secretos sobre as atividades militares e diplomáticas norte-americanas, em particular no Iraque e no Afeganistão. Poderá ser condenado a um máximo de 175 anos de prisão.

Após um longo braço-de-ferro judicial com várias reviravoltas, a Justiça britânica autorizou formalmente a 20 de abril a sua entrega à Justiça norte-americana, mas cabia à ministra do Interior britânica, Priti Patel, assinar um decreto de extradição, o que fez hoje.

Em comunicado, a WikiLeaks classificou a notícia como "um dia sombrio para a liberdade de imprensa" e anunciou que Julian Assange apresentará recurso da decisão, dispondo, para tal, de um prazo de 14 dias.