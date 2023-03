Melhor curta de animação não é portuguesa: "The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse" vence

O filme de Peter Baynton conquistou o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação © Etienne Laurent/EPA

Por Lusa 13 Março, 2023 • 02:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O filme "The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse", de Peter Baynton e Charlie Mackesy, conquistou esta noite o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação, na 95.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

"Ice Merchants", de João Gonzalez, o primeiro filme português nomeado para os Óscares de Hollywood, estava nomeado nesta categoria com "The Flying Sailor", de Amanda Forbis e Wendy Tilby, "My Year of Dicks", de Sara Gunnarsdóttir, e "An Ostrich Told Me the World Is Fake, and I Think I Believe It", de Lachlan Pendragon.

Em entrevista à agência Lusa, no domingo, João Gonzalez disse que "esta nomeação já foi uma vitória enorme".

"Nós, acima de tudo, já estamos felizes por termos chegado até aqui e o mais importante é que, seja qual for o desenlace que saia naquele envelope, vai ser um dia de celebração para a equipa toda", afirmou Gonzalez.

Os Óscares celebram esta noite a 95.ª edição, no Dolby Theatre, em Los Angeles, numa cerimónia em que "Ice Merchants", do português João Gonzalez, está também nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação.