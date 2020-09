Melinda Gates ao El País: "25 anos de vacinação estragados em 25 semanas"

© Reprodução parcial da capa do jornal El País.

Vénus... o planeta... aparece esta manhã na capa de vários jornais internacionais.... Nomeadamente nos espanhóis... aparece em tom amarelado e branco ou cinza muito claro na capa do El País... "possíveis indícios de vida nas nuvens de Vénus"... foto da NASA mas foram cientistas europeus e americanos que descobriram vestígios de um gás, derivado de fósforo, que pode ser uma bactéria, ou seja, pode haver - ou pode vir a haver - resposta afirmativa à pergunta: Há vida em Vénus?

Numa entrevista ao El País, a milionária Melinda Gates afirma que a pandemia "não só nos fez estancar, parar, mas também retroceder". A mulher de Bill Gates fala no aumento do índice de pobreza extrema, retrocesso no planeamento familiar, cobertura dos planos de vacinação. E aqui, não tem dúvidas: "25 anos de vacinação foram estragados em 25 semanas".

Nos jornais britânicos, o Guardian revela que o nº10 de downing street, isto é, o primeiro-ministro foi avisado da possibilidade de 7 mil camiões parados na fronteira no caos pós-Brexit... um relatório secreto agora revelado dá conta da previsão de longas esperas também para os passageiros do comboio Eurostar, o que atravessa o canal da Mancha.

Ansiedade... muita ansiedade, triplicou no Reino Unido, diz o Guardian. Afeta um terço das jovens adultas no país mas afeta todos, cada vez mais, de um modo geral, entre os que têm menos de 55 anos. Crise financeira, austeridade, Brexit, alterações climáticas e redes sociais são os fatores apontados para esta explosão britânica nos níveis de ansiedade na última década.

Voltam-se para a bebida, é o que diz em manchete o Daily Mail que afirma que o consumo de álcool considerado de alto risco duplicou durante a pandemia. A classe média é mais atingida. O Colégio Real de Psiquiatria diz que 1 em cada 5 britânicos colocam a vida em risco com o excesso de álcool.

O atraso no tratamento dos cancros é um ponto sem retorno alerta o Daily Express que avisa que pela saúde, ou pelo destino de 35 mil vidas é preciso agir... agora.

Em França, o Fígaro diz que os europeus endurecem o tom face à China. Cansados das resistências de Pequim, os 27 fazem um bloco que exige acesso recíproco ao mercado chinês, bem como o respeito dos direitos humanos e pela soberania dos países da vizinhança chinesa.

O China Daily vê a coisa de outra forma... diz que China e União Europeia vao potenciar a parceria estratégica. O Shangai Daily revela que o presidente Xi instou os lideres europeus a promover mais laços na área da saúde.

No Hoje Macau, a manchete faz-se com três palavras: "vai sem medo". São os preparativos, com muitas medidas de prevenção sanitária, para o Grande Prémio de Macau e para o dia nacional, a 1 de outubro.

No Jornal de Angola, a manchete da conta da preocupação com os crimes na fronteira com a Republica Democrática do Congo... mas na primeira pagina também a investigação do ministério publico da Holanda a uma empresa do marido de Isabel dos Santos.