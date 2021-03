Membro da máfia italiana apanhado após partilhar vídeos de culinária no YouTube

Foram os vídeos de culinária que colocou na internet que denunciaram o criminoso © Direitos Reservados

Um membro da máfia italiana que estava fugido à polícia foi apanhado... por querer mostrar os seus dotes culinários.

Marc Feren Claude Biart, de 53 anos, estava a ser procurado há sete anos, por tráfico de cocaína. Agora, a polícia italiana encontrou-o graças aos vídeos de culinário que este publicava no YouTube.

Apesar de nunca mostrar a cara nos vídeos, o fugitivo esqueceu-se de tapar as tatuagens no corpo, que o denunciaram nas imagens.

Depois de ter sido identificado através destes vídeos, Marc foi detido, na última semana, na República Dominicana, - onde se encontrava, no município de Boca Chica, alegadamente a viver uma vida pacata - e agora foi extraditado para Itália.

Marc faz parte do gangue 'Ndrangheta, oriunda da região italiana da Calábria e considerado um dos grupos criminosos organizados mais poderosos do mundo, por controlar a maior parte da cocaína que entra na Europa. O alegado chefe dos 'Ndrangheta, Luigi Mancuso, de 66 anos, é conhecido como "O Tio".

Já esta segunda-feira, foi noticiado que um outro membro do gangue, Francesco Pelle, de 44 anos, foi detido em Lisboa enquanto fazia tratamentos por estar infetado pela Covid-19. O italiano - que estava na lista dos "fugitivos mais perigosos" do Ministério do Interior italiano, depois de ter sido condenado a prisão perpétua por homicídio - foi encontrado numa clínica da capital portuguesa

Está a decorrer, nesta altura, em Itália, o maior julgamento da máfia em décadas. De acordo com a BBC News, há 355 suspeitos em julgamento, por crimes como homicídios, tráfico de droga, extorsão e lavagem de dinheiro, após uma longa investigação ao gangue 'Ndrangheta.

Mais de 900 testemunhas vão ser chamadas a depor no julgamento, que começou no mês de janeiro e deverá decorrer durante dois anos.