Menina morre em Espanha após ser atingida por granizo. Outras 50 pessoas ficaram feridas

Chuva intensa de granizo e de diomensões raras afetou a região de Girona, em Espanha © Reprodução Twitter

Por Lusa 31 Agosto, 2022 • 15:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma menina de 20 meses morreu e 50 pessoas ficaram feridas durante a queda de granizo com cerca de dez centímetros de diâmetro em Girona, na região espanhola da Catalunha, na terça-feira, disseram as autoridades da região.

Segundo os serviços de meteorologia da Catalunha, as pedras de gelo que caíram durante cerca de 15 minutos na terça-feira tinham entre dez e onze centímetros, uma dimensão rara, num fenómeno de que não havia registo desde 2002.

O resultado foi uma chuva de granizo violenta que causou a morte de uma menina de 20 meses atingida por uma destas pedras de gelo na cabeça, disseram as autoridades de saúde.

Outras 50 pessoas ficaram feridas com gravidade diversa, incluindo clavículas ou dedos fraturados, segundo as mesmas fontes.

Forta pedregada a La Bisbal d'Empordà que ha deixat teules trencades i alguns cables caiguts.



Els Bombers hi treballen per la zona | @RTVECatalunya pic.twitter.com/cdWT55ZEzu - RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 30, 2022

O granizo causou também quedas de árvores e danos em edifícios e carros, com autarcas a garantirem que todos os veículos estacionados nas ruas estão danificados, com vidros partidos e chapas amolgadas.

A presidente do município de La Bisbal d'Empordà, o mais atingido, disse que entre os edifícios danificados pelo granizo está o da própria câmara, o de um museu e o do centro de saúde, além de inúmeras casas de habitação, com telhados e janelas partidos.

O Serviço de Meteorologia da Catalunha emitiu um aviso por causa do mau tempo e alertou para a possibilidade de chuvas e mais granizo, embora com pedras de gelo menores, de dois centímetros de diâmetro, além de vento e pequenos tornados.

La Bisbal del Ambordane é um município localizado na província de Girona na região da Catalunha no nordeste da Espanha Espanha La Bisbal d'Empordà-Catalunha 30-08-2022. pic.twitter.com/SUOc3Gm9xD - Tati Cruz (@Taticru79846829) August 31, 2022

A Proteção Civil catalã ativou também alertas, incluindo a possibilidade de inundações em algumas zonas.