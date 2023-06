Menor morre em naufrágio nas Canárias. Há 30 desaparecidos

O barco foi localizado a 150 quilómetros a sul das ilhas Canárias © Angel Medina G./EPA (arquivo)

Um menor morreu e 30 pessoas poderão estar desaparecidas por se ter virado um barco insuflável que partiu do Cabo Bojador com 60 pessoas a bordo, e que foi localizado a 150 quilómetros a sul das ilhas Canárias.

O centro de coordenação de salvamento de Rabat, Marrocos, informou aos serviços de resgate marítimo espanhóis que o barco patrulha Al Mansour resgatou com vida 24 ocupantes dessa embarcação insuflável, parte deles na água.

O helicóptero espanhol Helimer 201 - enviado desde as Ilhas Canárias - recuperou o corpo de um menor, que será transferido para a ilha de Gran Canaria.

A organização não governamental Caminando Fronteras garante que a embarcação saiu do Cabo Bojador, na costa do Saara, com 60 pessoas a bordo, entre as quais seis mulheres e um bebé.