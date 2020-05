Menos 2,5 milhões de doses de vacinas encomendadas nos EUA

© Alfredo Cunha

O número de doses de vacinas encomendadas pelos EUA desde que o Presidente Donald Trump declarou o estado de emergência devido ao novo coronavírus diminuiu em 2,5 milhões, anunciou esta sexta-feira o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC).

Entre 13 de março e 19 de abril, foram encomendadas menos cerca de 2,5 milhões de doses das vacinas de rotina (excluindo a gripe) e 250 mil doses contra o sarampo, em comparação com o mesmo período de 2019, segundo um relatório do CDC.

"A diminuição começou uma semana após a declaração do estado de emergência nacional", refere o documento, baseado nos pedidos de vacinas de um programa que financia cerca de metade das doses do país.

"Embora o distanciamento social tenha retardado a propagação da Covid-19, também levou a atrasos e uma diminuição no número de crianças que receberam as vacinas recomendadas", segundo os autores do relatório, citados pela agência France-Presse.

No entanto, a redução é moderada para crianças menores de 2 anos, de acordo com outros dados sobre as doses efetivamente administradas em oito redes de cuidados médicos.

Isso indica que as instruções para a manutenção de visitas de rotina e vacinação nessa faixa etária foram relativamente seguidas, enquanto que para crianças mais velhas, os centros médicos restringiram as visitas somente para casos de doença e as consultas de rotina foram canceladas neste período de crise de Covid-19.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (75.670) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,2 milhões).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou cerca de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.