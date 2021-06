Mergulhador e pescador de lagostas sobrevive após estar na boca de uma baleia

"Disse: 'Ó meu deus, estou na boca fechada de uma baleia'" © Direitos reservados

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 13 Junho, 2021 • 11:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A vida suspensa durante pouco mais de 30 segundos pareceu uma eternidade, mas tudo não passou afinal de um susto. Um mergulhador e pescador de lagostas conseguiu fintar a morte depois de quase ser engolido por uma baleia jubarte na costa de Cape Cod, Massachusetts, na manhã de sexta-feira.

Michael Packard sobreviveu meio minuto dentro da boca da baleia, até que o mamífero o "cuspisse", conforme descreveu o pescador de 56 anos, numa página da comunidade de Provincetown na rede social Facebook.

"Uma baleia jubarte tentou comer-me", revelou. "Fiquei no interior da sua boca fechada durante 30 ou 40 segundos antes de o animal emergir à superfície e me expulsar. Estou muito ferido, mas não tenho ossos partidos."

"Oh my God, I'm in a whale's mouth"



Lobsterman Michael Packard says he was diving in Cape Cod, US, when he was gulped and spat out by a humpback whalehttps://t.co/m90SwWqpXy pic.twitter.com/IUA0DO5vOo - BBC News (World) (@BBCWorld) June 12, 2021

O jornal The Guardian adianta que o mergulhador já voltou para casa na tarde de sexta-feira, depois de receber alta do hospital de Cape Cod, com um joelho deslocado e lesões dos tecidos moles.

Michael Packard é um mergulhador experiente. Desta vez, estava a 15 metros de profundidade quando sentiu que "este camião" o "atingiu" e então "tudo ficou escuro", recorda. Num primeiro momento, acreditou na hipótese mais provável: teria sido atacado por um tubarão, o que é comum naquelas águas. Depois, não se fez luz mas compreendeu que não tinha sido mordido e que não sentia dores.

O espanto tomou então conta de si: "Em seguida disse 'Ó meu deus, estou na boca fechada de uma baleia.'" A maior dificuldade era então encontrar o aparelho de respiração que deveria ter na boca. Iria ficar sem ar e sufocar? Iria ser engolido?, interrogou-se. "Vais morrer na boca de uma baleia", profetizou. Mas não foi assim.

A baleia reapareceu à superfície, rodou a cabeça e expulsou o mergulhador, cuspindo-o. Michael Packard foi resgatado por colegas da equipa.

Charles "Stormy" Mayo, um cientista especialista em baleias no Centro de Estudos Costeiros, em Provincetown, salientou, em declarações ao Cape Cod Times, que estes encontros entre humanos e baleias são raros. As baleias jubarte não são agressivas, e Mayo acredita que se tratou de um encontro acidental enquanto a baleia se alimentava de peixes.