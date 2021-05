Merkel diz-se favorável a "contactos indiretos" com Hamas

Angela Merkel © EPA

Por Lusa 20 Maio, 2021 • 13:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Angela Merkel declarou-se esta quinta-feira favorável a "contactos indiretos" com o movimento islâmico palestiniano Hamas, no poder em Gaza, o que a chanceler alemã considerou indispensável para se conseguir um cessar-fogo com Israel.

"Nem sempre é possível fazê-lo diretamente, mas claro que o Hamas deve estar envolvido de uma maneira ou de outra, porque sem o Hamas não há cessar-fogo", declarou Merkel num fórum organizado pela empresa de radiodifusão pública alemã WDR.

"Claro que devem existir contactos indiretos com o Hamas", disse, adiantando que "o Egito fala com o Hamas, assim como outros Estados árabes".

Sublinhou que o Egito é "um fator muito importante na questão do cessar-fogo e da paz".

A chanceler alemã reafirmou que Israel tem "direito à autodefesa" e assegurou que a Alemanha "contribuirá para as tentativas diplomáticas visando criar uma situação duradoura de longo prazo".

O chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, está em visita a Israel e aos territórios palestinianos para uma série de encontros com o objetivo de se conseguir um cessar-fogo.

Maas é o primeiro alto responsável europeu a deslocar-se à região desde o início deste novo ciclo de violência entre Israel e os grupos armados na Faixa de Gaza, no passado dia 10, que já causou pelo menos 239 mortos, a grande maioria palestinianos.

"Tudo o que fizermos deve ser visto no contexto dos esforços dos norte-americanos e dos outros países europeus. Sozinhos não seremos um fator decisivo", disse ainda Merkel.

O Presidente Joe Biden apelou na quarta-feira a uma "diminuição da violência" imediata no caminho para um cessar-fogo.