Merkel pede acordo europeu para plano de recuperação até final de julho

Angela Merkel e o plano europeu para a recuperação económica

Por Tiago Santos 18 Junho, 2020 • 08:58

A chanceler alemã pediu um acordo entre os estados-membros da União Europeia (UE) até ao final de julho sobre o plano de recuperação económica, avaliado em 750 mil milhões de euros. Numa declaração no parlamento alemão esta quinta-feira, Angela Merkel considerou que o acordo deve ratificado até ao final deste ano, durante a presidência alemã da UE.

"Temo de agir de forma rápida e decisiva", disse a Chanceler alemão, apontando para um objetivo no calendário europeu. "Seria melhor se alcançasse-mos um acordo antes da interrupção de verão", diz Merkel, falando sobre o período de férias do Parlamento Europeu, que se estende de agosto a setembro.

A Alemanha prepara-se para assumir a presidência rotativa da União, a 1 de julho, e pelos próximos seis meses, num momento em que, para Angela Merkel, o projeto europeu enfrenta o "maior desafio na história".

A chanceler alemã comentou ainda os efeitos do concretizar do Brexit nos próximos meses. Merkel vê coesão dos 27 países da UE fortalecidos pelo Brexit. "Essa decisão, que certamente não desejávamos, levou apenas 27 estados membros da União Europeia a ter mais certeza do que nunca de que só poderíamos administrar como comunidade os nossos valores e interesses europeus e mundialmente. reivindicar "