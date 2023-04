Meryl Streep © Geoff Robins/AFP

A atriz Meryl Streep é a vencedora do Prémio Princesa das Astúrias para as Artes 2023, atribuído pela Fundação Princesa das Astúrias.

O júri da 43.ª edição deste galardão decidiu homenagear "carreira brilhante" da atriz vencedora de três Óscares (em 21 nomeações para os prémios da Academia de cinema), três Emmy, dois Bafta e muitos outros prémios.

"Ao longo de cinco décadas, Meryl Streep desenvolveu uma carreira brilhante com consecutivas interpretações de personagens femininas ricas e complexas, que convidam à reflexão e à formação do espírito crítico do espectador", destaca o júri, citado pelo jornal El País.

Além disso a atriz norte-americana de 73 anos é aplaudida pela "honestidade e responsabilidade na escolha dos seus trabalhos, ao serviço de narrativas inspiradoras e exemplares", e descrita como uma "ativista incansável a favor da igualdade".

A candidatura de Meryl Streep foi proposta pelo realizador espanhol Pedro Almodóvar, tendo sido apresentadas nesta edição 44 candidaturas de 20 nacionalidades para a categoria Artes.

Entre os 19 membros do júri, presidido por Miguel Zugaza, diretor do Museu de Belas Artes de Bilbão, estão a atriz e apresentadora Cayetana Guillén-Cuervo, o guionista e realizador Sergio G. Sánchez.

Meryl Streep junta-se aos já galardoados com o Prémio Princesa das Astúrias para as Artes Carmen Linares e María Pages (2022), Marina Abramovic (2021) Ennio Morricone e John Williams (2020), Peter Brook (2019) e Martin Scorsese (2018).

Os vencedores do prémio criado em 1981 recebem 50.000 euros e uma escultura da autoria do artista catalão Joan Miró, entregues em outubro pelos reis de Espanha durante uma cerimónia em Oviedo, capital das Astúrias.