Mesas de voto para eleições municipais em Cabo Verde já abriram

Campanha ambulante na cidade da Praia © Fernando de Pina/Lusa

Este domingo há eleições autárquicas em Cabo Verde. Esta é a oitava vez que os cabo-verdianos são chamados às urnas para escolher os seus representantes nos 22 municípios desde de que o poder local foi instaurado no arquipélago, em 1991.

Os dois maiores partidos do arco da Governação em Cabo Verde jogam todos os seus argumentos políticos nas eleições deste domingo.

O Movimento para a Democracia que, em 2016, ganhou 18 das 22 autarquias fixou como meta conseguir a presidência de todas as câmaras municipais. Já o PAICV, o maior partido da Oposição, quer conquistar o maior número possível de municípios para começar a sonhar com o regresso ao poder nas legislativas do próximo ano.

Ouça a reportagem de Carlos Santos.

O analista político, José António dos Reis, considera que para o MPD, o partido que sustenta o Governo, a manutenção do número atual de câmaras será uma vitória. Já o PAICV, para fazer festa e aspirar regressar ao poder em 2021, é obrigado a ganhar a maioria das autarquias.

Para as eleições deste domingo estão inscritos nos cadernos eleitorais 337 mil e 83 eleitores, distribuídos por 1386 mesas de voto a nível nacional.

Ao todo participam 65 candidaturas. Destas, 12 são promovidas por grupos de cidadãos independentes e 53 propostas por partidos políticos.

Pela primeira vez na história das eleições em Cabo Verde os cidadãos invisuais vão poder votar sozinhos através de matrizes táteis em braille.

Os resultados começarão a ser conhecidos a partir das 19h00 (horas locais), menos duas horas do que em Portugal.