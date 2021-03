Mesmo com aulas à distância alunos de Erasmus escolhem vir para Portugal

"O importante é não fazerem festas em espaços reduzidos" © AFP

Sergi Perello chegou de Barcelona, no início do semestre. Decidiu vir, mesmo sabendo que em Portugal as aulas da universidade iriam decorrer online, sem data ainda conhecida para a sua reabertura. Poderia ter ficado em Espanha, na Catalunha, a assistir às aulas do curso de engenharia alimentar pelo computador, mas o desejo de vir para outro país fazer o semestre de Erasmus falou mais alto. "Eu queria aprender a língua", explica. Sergi conta que viajou com os pais há uns anos até ao Algarve. " Fiquei em Albufeira mas visitei também Faro, Portimão, o Cabo de S. Vicente e gostei muito das paisagens, da língua, da comida também." Por isso, decidiu pegar nas malas e fazer um semestre da sua licenciatura na universidade da região.

Sergi não é caso único. Neste segundo semestre a Universidade do Algarve recebeu 140 estudantes em mobilidade, de 29 nacionalidades. Estão ali alunos europeus de vários países mas também brasileiros, mexicanos, paquistaneses, filipinos e de tantas outras naturalidades. "As outras universidades em Portugal tiveram um decréscimo de 87% dos alunos internacionais no primeiro semestre e nós só diminuímos 40%", confirma a vice-reitora, responsável pela internacionalização.

Os números ainda não estão analisados mas tudo indica que o segundo semestre seja igual. Alexandra Teodósio dá alguns conselhos ao estudante catalão. "O importante é não fazerem festas em espaços reduzidos", sugere. A vice-reitora admite que para estes estudantes estrangeiros que chegam a um país desconhecido é duro não se encontrarem com outros colegas mas pede-lhes paciência.

No entanto, mesmo com todas estas condicionantes, Sergi Perello não se arrepende nem por um instante da decisão que tomou. Já aprendeu a cozinhar na casa que partilha com duas colegas espanholas e este semestre em Portugal serve-lhe como experiência de vida. "É uma aventura, estou aqui há duas semanas e acho que é o melhor que pude fazer."

Os alunos de Erasmus na Universidade do Algarve começam as aulas presenciais no dia 19 de abril, altura em que finalmente todos se irão encontrar.

