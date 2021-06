Metade da população com pelo menos uma dose da vacina... na Galiza

© Reprodução parcial do jornal Voz da Galiza

No Guardian Weekly, A América de volta. Para o bem? O desafio de Joe Biden de restaurar a confiança na América... o presidente dos Estados Unidos inicia amanhã a primeira visita ao continente europeu.

Uma queda global alerta sobre a fragilidade da Internet, é a manchete do El País... uma falha de uma empresa causa o apagão de milhares de páginas... uma avaria da até ontem praticamente desconhecida empresa Fastly provocou problemas de funcionamento de alguns dos mais relevantes meios de comunicação do mundo: The New York Times, Financial Times, Guardian e... do próprio El País, que se coloca nesse patamar... mas também páginas como a do governo britânico, da cadeia de televisão HBO ou do Spotify. Durou só uma hora o problema mas provou, mais uma vez, a debilidade de uma rede de redes de comunicações.

O ABC diz que "o bolivarismo estende o seu poder na Iberoamérica"... Diz que o êxito de Castillo soma o Perú à esquerda radical à Bolívia, Nicarágua, México e Argentina e desestabiliza o Chile e Colômbia...

No Vanguardia, lemos que o Ministério da Saúde em Espanha recusa impor restrições à restauração. O Ministério recua para evitar processos judiciais e deixa as limitações nas mãos das autonomias, isto é, batata quente para os governos autónomos.

O Voz da Galiza diz que a região chega hoje aos 50%... metade da população com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Diz este diário galego - nós já sabíamos desde ontem - que o governo deixa de fazer controlos na fronteira depois do protesto de Portugal.

No Libération, o início do enfim. Recolher obrigatório atirado para as 23 horas, reabertura das salas de restaurante, medidas de relaxamento nos lugares públicos, este 9 de junho em França, tem um gosto de liberdade renovada. Pergunta o Libé: das máscaras aos protocolos escolares, das vacinas às noites clandestinas, será verdadeiramente o fim do inferno Covid?

No estado brasileiro de São Paulo, a 2ª dose da vacina, despenca, isto é, cai a pique. De 30 de maio a 5 de junho menos de 6 mil pessoas imunizadas... é a notícia que faz manchete no Diário do Grande ABC...

A Folha de Pernambuco diz que a Copa América está nas mãos do STF, o Supremo Tribunal Federal. Os juízes do supremo decidem amanhã se o Brasil vai ou não realizar a competição no meio da pandemia. Decidem amanhã, a prova começa domingo. A relatora do Supremo, Carmen Lúcia, reconhece a "urgência do caso". Nas eliminatórias para o Mundial do Qatar, a Copa do Mundo, o Brasil venceu no paraguai po dois a zero... este diário escreve em título Seleção dispara na liderança e põe na capa os autores dos golos: Neymar logo aos 3 minutos e Richardson Paquetá, no ultimo.