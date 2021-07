Metade de Espanha já vacinada

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

No Jornal de Angola leio que a Procuradoria-Geral da República cativou mais de mil milhões de dólares na Suiça. É uma montanha de dinheiro transferido ilicitamente, entende o estado angolano. Foi assinado um acordo com a confederação helvética que pode acelerar os processos para Angola recuperar o dinheiro.

Na edição inglesa do jornal da rádio pública alemã DW: "A Alemanha retira lições de enchentes mortais". Pelo menos 165 pessoas morreram em toda a parte ocidental da Alemanha. A chanceler Angela Merkel disse que o governo vai. trabalha para enfrentar as mudanças climáticas e reconstruir. As enchentes também afetaram o leste da Alemanha e a Áustria.

Muitos residentes de Ahrweiler dizem não ter recebido nenhum aviso. O correspondente político da DW, Benjamin Alvarez, conversou com os moradores da área afetada de Ahrweiler e disse que muitos deles não receberam avisos das autoridades antes das enchentes. A proteção civil federal diz que dois avisos foram emitidos.

Em Espanha, no ABC, Lei de Segurança Nacional, o jornal diz que os pontos mais políticos da reforma que o governo de Pedro Sánchez leva a cabo, decalcam normas utilizadas pelo regime de Chávez na Venezuela. O ante-projecto de reforma espanhola estabelece a "requisição temporária de todos os tipos de bens, bem como a intervenção ou ocupação temporária dos que forem necessários", enquanto a lei orgânica de Segurança da Nação da Venezuela estabelece "caberá ao Executivo Nacional o poder de requisitar bens pessoais e imóveis de propriedade privada que devam ser utilizados".

No El país, Metade da Espanha, vacinada... O bom ritmo com que avança a campanha de imunização contra o coronavírus, fez com que mais da metade dos espanhóis já tivesse cumprido o calendário de vacinação, segundo relatório divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. No total, 24 milhões de cidadãos (50,7%) receberam as duas doses necessárias das vacinas Pfizer, Moderna e AstraZeneca ou a única da Janssen. 62,1% dos espanhóis receberam pelo menos uma dose.

Também no El País, Os EUA, a UE e a NATO acusam a China de promover ataques cibernéticos... identificaram a China como responsável por uma série de ataques a computadores em conluio com grupos de cibercriminosos dedicados a extorquir empresas e organizações públicas.

Estas afirmações das autoridades, embora não representem qualquer sanção ou retaliação contra Pequim, marcam a mudança para um tom mais severo por parte dos aliados de Washington. Conforme o Guardian avançava ontem, cinquenta governos, incluindo vários autoritários, usaram o programa de espionagem móvel Pegasus, executado pela empresa israelita NSO, para controlar dezenas de milhares de alvos potenciais em todo o mundo, incluindo adversários e jornalistas, como foi revelado pelo consórcio jornalístico Forbidden Stories e pela Amnistia Internacional.