Meteorologia nos EUA e Canadá alerta para temperaturas de 50 graus negativos

Em partes do nordeste americano as temperaturas sob um vento glacial "podem atingir os seus níveis mais baixos em décadas"

Os serviços meteorológicos dos Estados Unidos e Canadá redobraram na sexta-feira os avisos alarmantes face a temperaturas polares poderem atingir os 50 graus negativos no nordeste americano e leste do Canadá, sob vento glacial.

O estado norte do Maine, Estados Unidos, em particular, pode ter esta noite e na próxima temperaturas de 51ºC (graus celsius) negativos, de acordo com um boletim do Serviço Meteorológico Nacional (NWS) para a região de Caribou, cidade no norte do Maine e não muito longe da fronteira com o Canadá.

"Este é um golpe de frio ártico épico", nunca visto à escala de uma geração, especialmente "algo que o norte e o leste do Maine não experimentam desde 1982 e 1988", observou o NWS.

Em partes do nordeste americano, e de certas regiões da Nova Inglaterra, as temperaturas sob um vento glacial "podem atingir os seus níveis mais baixos em décadas, se não os mais baixos de que há registo", avisou o NWS.

Do outro lado da fronteira, foram emitidos avisos de frio polar para o leste do Canadá, de acordo com o Ministério do Ambiente, que alertou para o risco de geadas em minutos.

Em Montreal na sexta-feira à tarde a temperatura atingiu os -41ºC. O mercúrio poderá descer aos -50ºC em partes norte do Quebeque. Um fumo branco, chamado "fumo do mar Ártico", elevou-se sobre o rio St. Lawrence devido ao frio extremo que passava sobre a água não congelada.

Fortes rajadas de vento atingem os poucos transeuntes no centro de Montreal, na sexta-feira, que foi ensolarada. A companhia de eletricidade "Hydro-Quebec" preparou-se para um mínimo histórico para esta noite e a próxima e apelou aos clientes para pouparem energia.

Na capital, Ottawa, organizações como o Exército de Salvação distribuíram sacos-cama de alta montanha a pessoas sem-abrigo não alojadas, para suportarem temperaturas de até -40ºC.

Os donos de cães foram aconselhados a mantê-los em locais quentes. Na cidade, a visibilidade foi quase nula na noite de quinta-feira devido à queda de neve aliada a ventos fortes.

O pior do tempo frio e ventoso nos Estados Unidos deve acontecer esta noite em cidades como Boston e Nova Iorque, mais a sul, onde poderão estar -15ºC.

As temperaturas deverão subir no domingo. Chuva, neve, tempestades, frio polar e calor húmido: o nordeste dos Estados Unidos está sujeito a eventos climáticos extremos durante todo o ano, com perda de vidas e danos materiais.

Recentemente, durante o fim de semana de Natal de 2022, uma tempestade de neve atingiu a cidade de Buffalo no norte do estado de Nova Iorque, matando dezenas de pessoas.