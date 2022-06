México apreende camião com 366 migrantes a bordo

© Pedro Pardo/AFP

As autoridades mexicanas anunciaram, na quinta-feira, ter apreendido um camião com 366 migrantes a bordo.

O Instituto Nacional de Imigração do México disse que o camião transportava migrantes oriundos de vários países: Bangladesh, Índia, Nepal, Iémen, Uzbequistão, África do Sul, Cuba, República Dominicana, Equador, Bolívia, Peru, Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador e Venezuela.

Os agentes encontraram o camião estacionado na berma de uma estrada no estado de Chiapas, que faz fronteira com a Guatemala. Havia tantos migrantes que era possível ver pernas a balançar do tejadilho do contentor de carga.

Os migrantes têm estado desesperados para sair de Tapachula, outra cidade mais próxima da Guatemala, onde esperam vistos das autoridades para seguirem para norte.