México supera pela primeira vez os mil mortos por Covid-19 num só dia

Por Lusa 04 Junho, 2020 • 07:24

As autoridades mexicanas assinalaram esta quarta-feira 1.092 óbitos em 24 horas, contra os 470 mortos verificados no dia anterior (mais do dobro).

No total, a Covid-19 já causou a morte a mais de 11 mil pessoas no México, o segundo país com mais óbitos na América Latina, depois do Brasil.

O país contabilizou até ao momento 101.238 casos de contágio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 384 mil mortos e infetou mais de 6,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,7 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados (mais de três milhões, contra mais de 2,2 milhões no continente europeu), embora com menos mortes (mais de 169.700, contra mais de 180 mil).

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num "grande confinamento" que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.

