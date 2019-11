Michel Barnier: "O Brexit não pode empurrar a Europa para fora da revolução digital"

© Web Summit

Por José Milheiro 05 Novembro, 2019 • 12:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Michel Barnier pede ao Reino Unido condições para o Brexit que não prejudiquem as empresas europeia: "a União Europeia vai insistir em zero tarifas, zero quotas e zero dumping".

Pub Pub

Um Brexit sem mexer nas tarifas alfandegárias e sem dumping britânico aos produtos feitos na Europa mas um Brexit que possa ser inclusivo para o Reino Unido para que a Europa não perca o comboio da Revolução Digital.

Pub Pub

Londres "pode continuar a participar e a contribuir em programas da União Europeia que estão abertos a determinados países e que estão relacionados com a ciência e cooperação, inovação, o programa Erasmus e a cooperação entre universidades", defende Barnier.

O negociador-chefe da Comissão Europeia para o Brexit reforça mais uma vez que o primeiro objetivo da Europa nestas negociações é "manter a paz na ilha da Irlanda" e "proteger o mercado único".

Assim, "o Brexit não é apenas um acordo de divórcio". O Brexit "é uma nova parceira entre duas partes e que beneficie as empresas e os cidadãos que trabalhem no e com o Reino Unido". Michel Barnier dá ainda o exemplo da proteção de dados dos cidadãos europeus no mercado britânico.

ACOMPANHE EM DIRETO O SEGUNDO DIA DA CIMEIRA