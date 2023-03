Michelle Yeoh faz história e torna-se a primeira asiática a ganhar o Óscar de Melhor Atriz

Michelle Yeoh conquistou o Óscar de Melhor Atriz © Caroline Brehamane/EPA

Michelle Yeoh conquistou o Óscar de Melhor Atriz, na 95.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. A distinção pelo papel em "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" foi, para a atriz, um "farol de esperança", tornando-se assim a primeira asiática a ganhar o Óscar.

"Para todos os rapazes e raparigas que se parecem comigo a assistir a esta noite, isto é um farol de esperança e de possibilidades. Isto é a prova de que os sonhos se tornam realidade", disse Michelle Yeoh. "E senhoras, não deixem nunca ninguém dizer-vos que já passaram o vosso auge. Nunca desistam", acrescentou.

Cate Blanchett, em "Tár", Ana de Armas, em "Blonde", Andrea Riseborough, em "Para Leslie", e Michelle Williams, em "Os Fabelmans", eram as candidatas ao Óscar de Melhor Atriz

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, levou para casa sete estatuetas, entre as quais as de Melhor Filme e Realização.