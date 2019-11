Migrantes escondidos na bagageira de carro morrem em acidente na Eslovénia

© Reuters

Dois migrantes sírios que estavam escondidos no porta-bagagens de um carro morreram hoje na sequência de um acidente numa autoestrada na Eslovénia, país que tem registado este ano um significativo crescimento das entradas de migrantes irregulares.

Segundo a polícia local, o carro envolvido no acidente transportava um total de oito migrantes, dos quais três viajavam escondidos na bagageira do veículo.

O terceiro migrante que viajava na bagageira ficou gravemente ferido, indicou um porta-voz da polícia eslovena, Primoz Kadunc, precisando que o acidente aconteceu após o condutor ter perdido o controlo do veículo por razões ainda desconhecidas.

O acidente ocorreu hoje de madrugada numa autoestrada que liga a capital da Eslovénia (Ljubljana) e Itália.

A Eslovénia, país que faz fronteira com a Áustria, Hungria, Itália e Croácia, está na trajetória de muitos migrantes que chegam ao sudeste da Europa e que tentam chegar aos países do norte e do oeste do continente.

Até outubro passado, mais de 14 mil migrantes irregulares que entraram via Croácia foram intercetados no território esloveno.

Este número representa uma subida de 72% em comparação com o período homólogo de 2018, de acordo com a polícia eslovena.

O condutor do carro, um cidadão bósnio de 42 anos, foi identificado e colocado em prisão preventiva.

O veículo entrou no território esloveno via Croácia.

Há cerca de um mês, a polícia eslovena divulgou o caso de um homem de 20 anos, também de nacionalidade síria, que tinha aparentemente morrido de hipotermia e de exaustão após ter ficado perdido nas florestas daquele país.

A questão das migrações tem suscitado tensões políticas na Eslovénia, com o país a testemunhar o surgimento, nos últimos meses, de grupos locais que se apresentam como "milícias anti-migrantes" e que organizam patrulhas nas fronteiras.

O Governo esloveno centrista, que condena estas iniciativas, propôs esta semana uma alteração legislativa que prevê multas de até 2.000 euros contra civis que executam ações de cariz paramilitar.