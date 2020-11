Migrantes haitianos intercetados perto do clube de Trump na Florida

O resort de Mar-a-Lago é propriedade de Donald Trump © AFP

As autoridades migratórias dos EUA intercetaram na segunda-feira 24 migrantes, na maioria haitianos, que se deslocavam em duas embarcações perto da costa no condado de Palm Beach, norte de Miami.

Um dos barcos foi imobilizado perto do clube Mar-a-Lago, na cidade de Palm Beach, propriedade do Presidente Donald Trump, informou John R. Modlin, chefe da Patrulha fronteiriça no setor de Miami.

O mesmo responsável referiu que os nove tripulantes da embarcação foram detidos e que dois deles, provenientes das Bahamas, enfrentam acusações criminais.

Modlin assinalou que este é o segundo caso de tráfico de pessoas perto das costas de Palm Beach em dois dias, ao recordar que no domingo foram intercetados outros 15 migrantes, 14 provenientes do Haiti.

Os migrantes que enfrentam acusações criminais de tráfico de pessoas foram entregues ao gabinete de Alfândegas e proteção fronteiriça (CBP) dos Estados Unidos, enquanto os restantes foram repatriados para os seus países.

Desde 01 de outubro de 2019, o início do ano fiscal 2020, o CBP e a Guarda Costeira norte-americana intercetaram mais de 2.500 migrantes haitianos que tentaram ingressar ilegalmente nos Estados Unidos.

No ano fiscal anterior, 3.499 migrantes deste país das Caraíbas foram intercetados no mar, junto ao estreito da Florida, e no oceano Atlântico.

A Guarda Costeira advertiu que estas operações ilegais são extremamente perigosas, pelo facto de o clima e das condições do mar se alterarem drasticamente e com frequência.

Foi ainda assinalado que as embarcações em que viajam não possuem os equipamentos de segurança necessários na eventualidade de um naufrágio.