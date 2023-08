Mike Pence diz que Trump rodeou-se de "advogados malucos" que disseram o que queria ouvir

Mike Pence, ex-vice-presidente dos EUA © Scott Olson/Getty Images via AFP

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence defendeu hoje que Donald Trump estava rodeado de "advogados malucos", que o aconselharam mal após a derrota nas eleições de 2020, dizendo-lhe o que queria ouvir.

Trump, cuja presidência decorreu de 2017 a 2021, foi acusado esta terça-feira como responsável por desenvolver um "projeto criminoso" para impedir uma transição pacífica do poder, após a vitória do democrata Joe Biden.

Pence, por sua vez, é um dos candidatos às primárias republicanas para as eleições de 2024, para as quais o principal favorito continua a ser Trump, de acordo com as mais recentes sondagens.

O antigo vice-presidente de Trump frisou aos 'media' norte-americanos que Trump estava equivocado porque estava "rodeado por um bando de advogados malucos que lhe disseram o que os seus ouvidos queriam ouvir".

Estas declarações surgem um dia depois do anúncio das quatro acusações contra Trump, que enfrenta penas máximas até 20 anos de prisão.

Entre os seis cúmplices de Trump, apontados pela acusação, está o advogado e ex-presidente da câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, que terá ajudado o ex-presidente a conceber e aplicar os seus planos.

A acusação de 45 páginas é sustentada, em parte, por notas de Pence sobre as suas conversas nos dias que antecederam o ataque ao Capitólio dos EUA, em 06 de janeiro de 2021.

Entre estas conversas registadas pelo ex-vice-presidente, numa chamada telefónica, a 01 de janeiro de 2021, Trump disse a Pence: "Você é honesto demais". "Você sabe que eu acho que não tenho autoridade para mudar o resultado", respondeu Pence.

Trump e os seus aliados tentaram primeiro convencer Pence a rejeitar ou a não contar votos legítimos dos eleitores presidenciais durante a certificação marcada para 06 de janeiro de 2021, de acordo com a acusação.

Quando isso falhou, Trump mentiu a uma multidão de apoiantes reunidos em Washington, na manhã do assalto ao Capitólio, que Pence tinha o poder de interferir nos resultados das eleições e encaminhou-os ao Capitólio para obstruírem a certificação do voto e pressionarem Pence, diz a acusação.

O assalto ao Capitólio de 06 de janeiro de 2021 obrigou Pence a esconder-se enquanto alguns na multidão gritavam "Enforquem Mike Pence!".

Pence frisou hoje que o ataque ao Capitólio dos EUA foi "uma tragédia", sublinhando que cumpriu o seu "dever" ao recusar-se a realizar os planos de Trump.

"Alguém que pede a outra pessoa para quebrar a Constituição nunca deve ser Presidente dos Estados Unidos novamente", apontou.

Trump fará a sua primeira aparição em tribunal esta quinta-feira perante o juiz Moxila A. Upadhyaya, pelas 16:00 (21:00 em Lisboa), para a leitura das acusações.

O republicado foi indiciado no caso da alegada gestão negligente de documentos confidenciais da Casa Branca e de falsificar documentos comerciais num caso que envolveu a atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, com quem o ex-presidente teve um caso em 2006.