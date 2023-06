Mike Pence oficializa candidatura à Casa Branca

Mike Pence © Scott Olson/Getty Images via AFP

O antigo vice-presidente dos Estados Unidos da América Mike Pence formalizou esta segunda-feira a candidatura às eleições presidenciais norte-americanas de 2024.

O número dois da administração de Donald Trump vai agora desafiar o antigo líder na campanha republicana pela vaga para as eleições que vão decorrer em novembro de 2024.

Mike Pence entregou esta segunda-feira os documentos à Comissão Eleitoral Federal dos EUA e vai apresentar a candidatura num evento transmitido pela televisão marcado para as 21h00 locais de quarta-feira (01h00 de quinta-feira em Portugal).

O candidato republicano de 63 anos foi, entre 2017 e 2021, vice-presidente dos Estados Unidos, quando o poder estava nas mãos de Donald Trump.

A relação entre os dois não acabou da melhor forma, quando Mike Pence, até então leal a Trump, recusou as exigências do ex-Presidente para que as eleições de 2020 fossem anuladas, a partir do seu papel no Senado. O caso resultou na invasão de apoiantes de Trump ao Capitólio dos Estados Unidos e, desde então, Pence é visto como um traidor.

Agora, os dois vão concorrer à nomeação republicana para as eleições presidenciais de 2024.