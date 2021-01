Mike Pence vai estar na tomada de posse de Joe Biden

Mike Pence © Saul Loeb/EPA

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, irá estar presente na tomada de posse do Presidente eleito, Joe Biden, em 20 de janeiro, ao contrário de Donald Trump, que não comparecerá, avançam vários órgãos de comunicação social norte-americanos.

As relações entre Donald Trump e o seu vice-presidente deterioraram-se desde que, na passada quarta-feira, Mike Pence validou a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial no final de uma sessão das duas câmaras, que ficou marcada pela invasão de apoiantes de Trump e que semeou o caos no Capitólio, em Washington.

Citando altos funcionários do Governo, vários órgãos de comunicação noticiaram este sábado que Mike Pence decidiu comparecer na tomada de posse de Joe Biden.

O Presidente eleito já tinha dito na sexta-feira que Mike Pence é "bem-vindo" à cerimónia, tendo também referido ser "uma boa decisão" a de Donald Trump em não marcar presença na tomada de posse.

Na sexta-feira, o Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, anunciou através da sua conta pessoal na rede Twitter que não comparecerá na posse de Joe Biden, quebrando uma tradição protocolar.

"Para todos aqueles que perguntaram, eu não irei à tomada de posse em 20 de janeiro", escreveu Trump no Twitter, sem dar nenhuma indicação de como passará as suas últimas horas no cargo.

Joe Biden tomará posse como 46.º Presidente dos EUA, depois de ter vencido as eleições presidenciais em 03 de novembro, mas só na semana passada Trump assumiu a derrota e, na quinta-feira, prometeu pela primeira vez uma transição de poder pacífica.