Milhares de animais chacinados em festival religioso no Nepal

Sacrificio de animais © Wikimedia Commons

Por Margarida Serra 04 Dezembro, 2019 • 11:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O evento da religião hindu dura dois dias e junta mais de um milhão de pessoas. A tradição começou há 260 anos numa localidade a 160 quilómetros da capital, Katmandu. O festival realiza-se de cinco em cinco anos.

Em 2015 o supremo tribunal ordenou ao governo para pôr em marcha um plano para eliminar gradualmente o sacrifício de animais e para adotar leis que tornem a matança ilegal. Um membro da sociedade Jane Goodall garantiu à CNN que, até agora, não foram impostas quaisquer limitações. A organização sobrevoou o evento com drones e encontrou milhares de animais para serem mortos.

O ano de 2009 foi o mais negro para os ativistas, em dois dias os participantes do festival sacrificaram cerca de meio milhão de cabras, búfalos, galinhas, porcos, pombos e outros animais. Cinco anos depois o número caiu para 200 mil, este ano ainda não foi feito qualquer balanço.

Templo de Gadhimai © Wikimedia Commons

Segundo a lenda, a deusa Gadhimai apareceu a um prisioneiro e disse-lhe para oferecer sangue e estabelecer um templo em honra dela. Quando acordou, as algemas estavam abertas e ele pôde sair da prisão e construir o templo onde sacrificava animais para agradecer. Hoje em dia, os crentes matam os animais porque acreditam que isso agrada à deusa que, em troca, acaba com o mal e traz-lhes prosperidade.

Os defensores dos direitos dos animais dizem, no entanto, que a justificação religiosa há muito que desapareceu e, hoje em dia, o que acontece é mais um desporto. Diversas organizações não-governamentais criticam também o facto de, até serem chacinados, os animais estarem em locais muito pequenos, sem água ou comida. Mesmo não podendo travar a matança, os defensores dos animais têm estado no festival para tentarem minimizar o sofrimento dos animais.

Segundo o relato do jornalista do jornal Guardian, que está no Nepal, durante a madrugada de terça-feira o festival começou com a "Pancha Bali" uma cerimónia em que são mortos um rato, uma cabra, um galo, um porco e um pombo. Às 09:00 da manhã 200 talhantes tiraram as catanas e começaram a decapitar búfalos e o recinto encheu-se com os gemidos dos animais. No final do dia tinham sido mortos entre três mil e 6 500 búfalos. Não há números relativos aos outros animais.

Durante o dia de terça-feira foi apresentada no supremo tribunal uma queixa contra o governo e contra o templo de Gadhimai por não cumprirem as decisões de 2015.