Milhares de pessoas ofereceram-se para adotar bebé que nasceu sob os escombros na Síria

© Rami al Sayed/AFP

Por Carolina Rico 10 Fevereiro, 2023 • 10:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Milhares de pessoas ofereceram-se para adotar a bebé que nasceu debaixo dos escombros de um edifício que colapsou na Síria, na segunda-feira, depois do sismo de magnitude 7.8 com epicentro na Turquia.

O hospital para onde levada a bebé a quem foi dado o nome Aya - que em português significa sinal de Deus ou milagre - está a ser inundado com chamadas e mensagens nas redes sociais, mas o diretor do hospital, o médico Khalid Attiah, assegura que quando a bebé tiver alta será entregue a familiares.

Para já, Aya mantém-se no hospital de Afrin e está a ser amamentada pela mulher de Khalid Attiah, lado a lado com a sua própria filha de quatro meses. "Não vou deixar que ninguém a adote. Até que a família mais distante regresse, vou tratá-la como a minha própria filha", prometeu o médico, citado pela BBC.

© Rami al Sayed/AFP

Aya foi resgatada dez horas depois do sismo. Terá nascido já sob os escombros e quando foi encontrada ainda estava ligada à mãe pelo cordão umbilical. A mãe, o pai e os quatro irmãos não sobreviveram.

A baby born under rubble was saved from the wreckage of her family home in northern Syria on Tuesday morning as stories of miracle rescues emerged in the aftermath of Monday"s catastrophic earthquake.



Read the full story here ⬇️https://t.co/HspzfWYR0r pic.twitter.com/F0HDTYNAS8 - The Telegraph (@Telegraph) February 7, 2023

Quando chegou ao hospital, a bebé estava ferida e respirava com dificuldade. Agora está em situação estável.

Aya foi levada para o hospital por Khalil al-Suwadi, um familiar afastado que estava presente no momento do resgate, mas em princípio será entregue aos cuidados de um tio-avô, Salah al-Badran, que se encontra a viver numa tenda de campanha.

Em declarações à Associated Press, explicou que "depois do sismo, ninguém pode viver na sua casa ou prédio", porque com as centenas de réplicas todos são inseguros.

Esta quinta-feira, na TSF, a Unicef alertou para a situação de milhares de crianças que podem acabar sozinhas depois dos sismos que atingiram a Turquia e a Síria. Está a decorrer uma campanha para angariação de donativos aqui.