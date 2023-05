Milhares de pessoas retiradas de localidades nas Filipinas devido à aproximação do tufão Mawar

As autoridades filipinas alertaram para as perigosas marés, inundações repentinas e deslizamentos de terra © Rolex Dela Pena/EPA (arquivo)

As autoridades filipinas começaram esta segunda-feira a evacuar localidades, com a retirada de milhares de pessoas, a encerrar escolas e escritórios e a proibir a navegação devido à aproximação do tufão Mawar às províncias do norte do país.

De acordo com as autoridades, o tufão está com ventos de 155 quilómetros por hora e rajadas até 190 quilómetros por hora, mas os dados apontam para que a região montanhosa seja poupada de um "impacto direto".

As projeções atuais mostram que o tufão está a dirigir-se para nordeste, em direção a Taiwan ou ao sul do Japão.

Embora se espere uma desaceleração considerável, as autoridades filipinas alertaram para as perigosas marés, inundações repentinas e deslizamentos de terra à passagem do tufão pela província de Batanes, no extremo norte, de terça a quarta-feira, refere a agência noticiosa Associated Press.

Exército, polícias, bombeiros e grupos de voluntários estão de prontidão para operações de busca e resgate nas províncias do norte e mais de um milhão de pacotes de alimentos foram preparados para qualquer contingência, segundo as autoridades.

Mais de 4800 pessoas foram retiradas para abrigos de emergência em Cagayan, Batanes e outras províncias.

O Mawar, localmente denominado de Betty, aproximou-se no sábado da costa filipina, com o Governo a prever chuvas fortes, inundações e deslizamentos de terra no norte do arquipélago.

Perante estas previsões meteorológicas, a Unicef preposicionou material e equipamentos de emergência para quase dez mil famílias, destinados a responder às necessidades das pessoas afetadas por estragos com impacto em água potável, saneamento, higiene, nutrição, educação e proteção infantil.

Este é o segundo ciclone tropical na zona das Filipinas em 2023 e o primeiro supertufão, com o arquipélago a esperar até dez fenómenos do género este ano, devido ao El Niño, que aquece as águas do Pacífico e provoca a formação de mais ciclones.

A tempestade atingiu, na noite de quarta-feira, a ilha de Guam, território norte-americano não incorporado na Micronésia, onde deixou um rasto de destruição, embora não tenham sido registadas vítimas mortais ou feridos graves.