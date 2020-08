Milhares reúnem-se em Washington contra o racismo

No domingo, um agente baleou sete vezes Jacob Blake © Natasha Moustache/Getty Images/AFP

Em Washington, milhares de pessoas reuniram-se, esta sexta-feira, numa grande concentração contra o racismo. Uma ação que surge na sequência de vários episódios de violência policial sobre cidadãos afro-americanos.

O último aconteceu no domingo, com um agente a balear sete vezes Jacob Blake, que se encontra internado e paralisado da cintura para baixo. A concentração desta sexta-feira pretende ainda prestar homenagem a Martin Luther King, que fez o discurso "eu tenho um sonho" a 28 de agosto de 1963. Cinco décadas depois foi a vez do filho do líder dos direitos civis discursar, lembrando o sonho do pai e a falta de justiça para os negros, que subsiste.

"Hoje comemoramos a marcha sobre Washington por trabalho e liberdade em 1963, onde o meu pai declarou o sonho dele, mas nunca podemos esquecer o pesadelo norte-americano de violência racial, exemplificado com o assassinado de Emmett Till, neste mesmo dia, em 1965. O sistema judicial e criminal falhou em condenar os assassinos", explicou Martin Luther King Júnior.

O filho do ativista político sublinhou também a importância das próximas eleições presidenciais norte-americanas, um momento que considera essencial para construir um país melhor.

"Uma América onde o triplo mal da pobreza, racismo e violência seja substituído por paz, justiça, riqueza partilhada e onde o ódio e o medo finalmente deem lugar à ajuda e ao amor. Para atingirmos essa América precisamos de levantar as nossas mãos e votar. Nas próximas semanas e até ao dia da eleição precisamos de votar como se as nossas vidas, vivências e liberdades dependessem disso", acrescentou o filho de Martin Luther King.